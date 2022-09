Udinese-Inter LIVE 2-1 | primo gol in Serie A per Bijol! | Primapagina

(Di domenica 18 settembre 2022) 2022-09-18 14:13:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: La domenica parte col botto. Alle 12.30 l’ospita l’per l’ultima partita prima della sosta nazionali. I nerazzurri cercano continuità dopo la vittoria contro il Torino e vogliono i 3 punti per sorpassare momentaneamente Milan, Napoli e Atalanta, mettendo loro pressione in vista dei big match che si giocheranno stasera. Alla Dacia Arena, però, troveranno unin gran forma, che viene da 4 vittorie consecutive, di cui una in goleada contro la Roma, ed è quarto in classifica, con un punto in più proprio sugli avversari di oggi. I NUMERI – I precedenti sorridono ad Inzaghi: l’, infatti, non perde in casa dei bianconeri dal 2013 (3-0 con gol di Di Natale e doppietta di Muriel), quando lo ...

Inter : 85' Bijol porta in vantaggio l'Udinese sugli sviluppi di un calcio d'angolo #UdineseInter 2??-1?? #ForzaInter - gippu1 : Jaka Bijol raggiunge Henok Goitom, Gabriel Silva, Danilo Larangeira e Andrija Balic nel pantheon dei calciatori del… - Paolo_Bargiggia : Errore grossano di Inzaghi che ha completamente sbagliato formazione contro l'@Udinese_1896 e poi rimediato dopo so… - ale18riva : Contro la peggior Udinese della stagione. Bruttissima sconfitta. Handanovic determinante come sempre. Quinta vittor… - shesnotanyone_ : Madonna Simone adesso deve affrettarsi a togliere tutto quel giallo addosso. Gran pisciata di Sottil! #inzaghi… -

Ecco le giornate del calendario , asimmetrico come lo scorso anno Il Milan campione d'Italia inaugura il campionato e riparte in casa contro l', sabato 13 agosto alle 18.30. L 'sarà in ...Ecco le giornate del calendario , asimmetrico come lo scorso anno Il Milan campione d'Italia inaugura il campionato e riparte in casa contro l', sabato 13 agosto alle 18.30. L 'sarà in ...Quinta ammonizione per il croato: Inzaghi dovrà fare a meno di lui nel big match in programma dopo la sosta L’Inter non potrà contare su Brozovic nella prossima sfida di campionato contro la Roma. Il ...Incredibile ciò che è successo durante Udinese-Inter, lunch match della settima giornata di Serie A. I nerazzurri vanno avanti con Barella, ma l'autogol di Skriniar ristabilisce ...