Udinese-Inter, Inzaghi: “Io il principale responsabile” (Di domenica 18 settembre 2022) Simone Inzaghi nel post partita di Udinese-Inter, match della settima giornata della Serie A L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, al termine del match perso per 3 a 1 contro l’Udinese, e valevole per la settima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match della Dacia Arena ai microfoni di Sky Sport. Perché i cambi alla mezzora? “Perché erano ammoniti e perché l’Udinese vinceva tutti i duelli. Una scossa per cambiare le cose. L’Udinese ha approcciato meglio nonostante il nostro gol iniziale. Dobbiamo meditare su questa brutta sconfitta, l’Udinese ha meritato”. Come mai tornano questi difetti? “Non riusciamo a dare continuità. Sono tre trasferte di fila in cui andiamo in vantaggio e perdiamo 3-1. Così ... Leggi su intermagazine (Di domenica 18 settembre 2022) Simonenel post partita di, match della settima giornata della Serie A L’allenatore dell’Simone, al termine del match perso per 3 a 1 contro l’, e valevole per la settima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match della Dacia Arena ai microfoni di Sky Sport. Perché i cambi alla mezzora? “Perché erano ammoniti e perché l’vinceva tutti i duelli. Una scossa per cambiare le cose. L’ha approcciato meglio nonostante il nostro gol iniziale. Dobbiamo meditare su questa brutta sconfitta, l’ha meritato”. Come mai tornano questi difetti? “Non riusciamo a dare continuità. Sono tre trasferte di fila in cui andiamo in vantaggio e perdiamo 3-1. Così ...

Udinese_1896 : 90’+5’ | È FINITA! Dopo 5 minuti addizionali l’arbitro Valeri ha decretato la conclusione della partita. Rimonta t… - pisto_gol : L’#Inter di #Conte poteva non piacere, ma sapeva sempre cosa fare e come farlo.Quella di #Inzaghi è esattamente il… - Inter : 85' Bijol porta in vantaggio l'Udinese sugli sviluppi di un calcio d'angolo #UdineseInter 2??-1?? #ForzaInter - LukDer1995 : RT @pisto_gol: L’#Inter di #Conte poteva non piacere, ma sapeva sempre cosa fare e come farlo.Quella di #Inzaghi è esattamente il contrario… - donciciano : RT @Karim59296126: X2 sull’Inter Udinese vs Inter 3-1 -