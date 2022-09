Naike Rivelli, il dramma orribile: “Dopo l’aborto i problemi di salute”. La donna è devastata (Di domenica 18 settembre 2022) Naike Rivelli ha condiviso un dolore tremendo che l’ha devastata: una tragedia che le ha cambiato per sempre la vita Dopo Pechino Express. Certi dolori sono molto difficili da superare, e Naike Rivelli lo ha scoperto a sue spese a causa di un dramma tremendo che l’ha colpita. L’ex concorrente di Pechino Express ha raccontato un retroscena davvero doloroso riguardo la sua vita privata, qualcosa che l’ha segnata per sempre. Conosciuta anche col pseudonimo Nayked, la donna è figlia di Ornella Muti e nipote di Claudia Rivelli ed è nata a Monaco di Baviera il 10 ottobre 1974. È un’attrice e cantante. La sua prima prova attoriale risale al 1983, quando aveva solo 9 anni, nel film di Steno Bonnie e Clyde all’italiana insieme ... Leggi su howtodofor (Di domenica 18 settembre 2022)ha condiviso un dolore tremendo che l’ha: una tragedia che le ha cambiato per sempre la vitaPechino Express. Certi dolori sono molto difficili da superare, elo ha scoperto a sue spese a causa di untremendo che l’ha colpita. L’ex concorrente di Pechino Express ha raccontato un retroscena davvero doloroso riguardo la sua vita privata, qualcosa che l’ha segnata per sempre. Conosciuta anche col pseudonimo Nayked, laè figlia di Ornella Muti e nipote di Claudiaed è nata a Monaco di Baviera il 10 ottobre 1974. È un’attrice e cantante. La sua prima prova attoriale risale al 1983, quando aveva solo 9 anni, nel film di Steno Bonnie e Clyde all’italiana insieme ...

Lunetta6633 : RT @Cambiacasacca: Naike rivelli che dice la meloni la inquieta. Sarà per quella brutta abitudine di girare vestita. - LPincia : RT @Cambiacasacca: Naike rivelli che dice la meloni la inquieta. Sarà per quella brutta abitudine di girare vestita. - GobboPatrich : RT @Cambiacasacca: Naike rivelli che dice la meloni la inquieta. Sarà per quella brutta abitudine di girare vestita. - ariolele : RT @Cambiacasacca: Naike rivelli che dice la meloni la inquieta. Sarà per quella brutta abitudine di girare vestita. - blasco_di : RT @Cambiacasacca: Naike rivelli che dice la meloni la inquieta. Sarà per quella brutta abitudine di girare vestita. -