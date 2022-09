MLS 2022 2023 | Toronto sconfitto 4-0 ad Orlando ed automaticamente fuori dai playoffs

(Di domenica 18 settembre 2022) Non avrà un lieto fine la prima stagione in MLS degli italiani Bernardeschi, Criscito e Insigne. Il trio azzurro era in campo nella disfatta della notte del loroFC,per 4-0 sul campo dell’City e oradai. A due giornate dal termine della regular season la squadra canadese, che ha conquistato un solo punto nelle ultime quattro partite è infatti tredicesima e penultima nella eastern conference. SportFace.

Non è la prima volta che l'si avvicina a CR7, dopo l'arrivo di altri campioni del calibro di Bale, Chiellini, Insigne, Bernardeschi, Riqui Puig e Criscito nell'ultima estate. Chissà che non possa ...La reazione di Klopp L'All star game è una competizione organizzata da leghe americane di diversi sport (, Mlb, Nba, Nhl, Nfl) in cui si fronteggiano due rappresentative formate dai migliori ... MLS | LAFC Vs Houston Dynamo, analisi e pronostico Brutta sconfitta per il Toronto sul campo dell'Orlando: titolari Insigne, Bernardeschi e Criscito nel 4-0 che sancisce il mancato accesso ai playoff.Il Chicharito Hernandez è il protagonista di questo record negativo che molto probabilmente cambierà le gerarchie dal dischetto dei Galaxy ...