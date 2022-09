Maschietti, non riuscite a fare la pipì in pubblico? Ecco cosa dice l’esperto (Di domenica 18 settembre 2022) A volte riuscire a fare la pipì in un bagno pubblico non è così semplice come si possa pensare: c’è chi fa più fatica di altri e la ragione è più importante di quanto pensate. Esiste anche un nome scientifico per il fenomeno e si tratta di una vera e propria forma di ansia ben riconosciuta dalla comunità medico-scientifica. Si chiama urofobia (o paruresis), anche se il nome può trarre in inganno. Come detto si tratta di una forma d’ansia e non di una fobia a tutti gli effetti, come suggerisce il nome. Stando al Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5), stilato dall’Associazione Psichiatrica Americana, può dichiararsi fobia una paura persistente e specifica a qualcosa, come al sangue o ai ragni. A spiegare cos’è l’urofobia ci ha pensato l’esperto psicologo e ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 18 settembre 2022) A volte riuscire alain un bagnonon è così semplice come si possa pensare: c’è chi fa più fatica di altri e la ragione è più importante di quanto pensate. Esiste anche un nome scientifico per il fenomeno e si tratta di una vera e propria forma di ansia ben riconosciuta dalla comunità medico-scientifica. Si chiama urofobia (o paruresis), anche se il nome può trarre in inganno. Come detto si tratta di una forma d’ansia e non di una fobia a tutti gli effetti, come suggerisce il nome. Stando al Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5), stilato dall’Associazione Psichiatrica Americana, può dichiararsi fobia una paura persistente e specifica a qual, come al sangue o ai ragni. A spiegare cos’è l’urofobia ci ha pensatopsicologo e ...

