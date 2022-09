Lecce | Strefezza | «Nazionale? Ci andrei di corsa arrivasse la chiamata»

(Di domenica 18 settembre 2022) Gabriel, esterno del, ha parlato del suo momento ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Gabriel, esterno del, ha parlato del suo momento ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: GOL – «E’ un’emozione grande questo gol. Sono tornato più velocemente grazie a medico e fisioterapista, ci tenevo. Sono stato ripagato. Voglio aiutare la squadra. Sono felice»– «Il tecnico Baroni ci chiede di andare a tremila. E di verticalizzare tantissimo. Poco possesso palla e poco palleggio. A volte può stupire il fatto che il nostro avversario abbia un possesso decisamente superiore. Finora era mancata soltanto la vittoria ed è arrivata». SOGNO – «Il sogno è segnare 10 gol in A. Per fare il salto di qualità. Con mia moglie festeggiammo quando raggiunsi questa ...

Nel finale i giallorossi gelano però il pubblico casalingo dell'Arechi, centrando il primo successo del campionato grazie al bellissimo gol diall'83'. I desideri e i sogni dell'esterno offensivo giallorosso in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. IL MOMENTO. "Il tecnico Baroni ci chiede di andare a tremila. E di verticalizzare tantissimo.