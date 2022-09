Inter in difficoltà, subito due cambi e Bastoni si infuria: l’Udinese vince 3-1 ed è prima (Di domenica 18 settembre 2022) Il lunch match della settima giornata di Serie A regala un sorriso all’Udinese, ma una grande delusione all’Inter a tutti i tifosi nerazzurri. Gli ospiti fanno e disfano: Barella porta subito in vantaggio i suoi, con una rete al 5?, ma Skriniar, al 22?, regala all’Udinese la rete del pareggio, con un pesante autogol. Dopo solo 31 minuti Inzaghi opta per due cambi, cacciando dal campo Bastoni e Mkhitaryan, ammoniti: il primo di questi non nasconde la rabbia e frustrazione, con una focosa reazione in panchina. Nel secondo tempo l’Inter non riesce a concretizzare e sul finale l’Udinese ne approfitta: Bijol e Arslan, a rete rispettivamentte all’84’ e al 93? chiudono definitivamente i giochi e regalano ai bianconeri la vittoria. l’Udinese ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 18 settembre 2022) Il lunch match della settima giornata di Serie A regala un sorriso al, ma una grande delusione all’a tutti i tifosi nerazzurri. Gli ospiti fanno e disfano: Barella portain vantaggio i suoi, con una rete al 5?, ma Skriniar, al 22?, regala alla rete del pareggio, con un pesante autogol. Dopo solo 31 minuti Inzaghi opta per due, cacciando dal campoe Mkhitaryan, ammoniti: il primo di questi non nasconde la rabbia e frustrazione, con una focosa reazione in panchina. Nel secondo tempo l’non riesce a concretizzare e sul finalene approfitta: Bijol e Arslan, a rete rispettivamentte all’84’ e al 93? chiudono definitivamente i giochi e regalano ai bianconeri la vittoria....

mckillbill : @totofaz Siamo arrivati a fine ciclo, quello iniziato nel 2017, può piacerci o meno ma è così. Tutte le componenti… - KMassy04 : #Inzaghi sono stato dalla tua parte fino al derby perso 3-2 perché avevi fatto bene nella prima stagione e qualche… - andremarco__ : “L’#Inter quest’anno è partita con un ritmo basso, #Inzaghi non riesce a dare condizione ai suoi” L’Inter è in dif… - CarmineScialla : @PaulCheeks1 @pap1pap Palese non sia adeguato ad allenare l’Inter, cambi sempre conservativi e travolto dagli event… - loof_78 : Veramente brutto dover auspicare un cambio in panchina, ma Inzaghi oggi è un allenatore in grande confusione propri… -