Illuminazione pubblica ad Ardea, Zito spara a zero su Quartuccio e Cremonini (Di domenica 18 settembre 2022) Ardea – “L’installazione dei 360 nuovi punti luce, sono il frutto della pianificazione operata dall’amministrazione 5 Stelle-PD basata su criteri molto precisi: coprire le zone lasciate al buio dalle precedenti amministrazioni e razionalizzare l’intervento rispettando il vincolo secondo il quale non è possibile superare il cosiddetto quinto d’obbligo del contratto originario”. Lo afferma una nota a firma di Lucio Zito. “Il costo dell’addendum è di 2,2 milioni euro spalmati sugli anni di contratto residui a partire dal 2022 (Delibera di Giunta n. 165 del 17-12-2021). Tutto ciò è stato possibile solo dopo aver risanato i conti disastrati – afferma Zito – che ci sono stati lasciati in eredità. Il ruolo dell’assessore Quartuccio e della giunta Cremonini in tutto questo è pari a zero! ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 18 settembre 2022)– “L’installazione dei 360 nuovi punti luce, sono il frutto della pianificazione operata dall’amministrazione 5 Stelle-PD basata su criteri molto precisi: coprire le zone lasciate al buio dalle precedenti amministrazioni e razionalizzare l’intervento rispettando il vincolo secondo il quale non è possibile superare il cosiddetto quinto d’obbligo del contratto originario”. Lo afferma una nota a firma di Lucio. “Il costo dell’addendum è di 2,2 milioni euro spalmati sugli anni di contratto residui a partire dal 2022 (Delibera di Giunta n. 165 del 17-12-2021). Tutto ciò è stato possibile solo dopo aver risanato i conti disastrati – afferma– che ci sono stati lasciati in eredità. Il ruolo dell’assessoree della giuntain tutto questo è pari a! ...

TOSADORIDANIELA : RT @GiovanniZianto1: Questa mattina ho ottenuto un bel risultato L illuminazione pubblica di Vicovaro era spenta così i cittadini nn devono… - ruvesi_it : I CONSIGLIERI COMUNALI DI OPPOSIZIONE CHIEDONO INFO SULL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA - StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Villa comunale al buio, ancora disservizi per l'illuminazione pubblica LEGGI LA NEWS:… - supercap70 : @itsmeback_ I comuni hanno già finito i soldi stanziati per l'illuminazione pubblica a luglio. Hanno promesso finan… - SanJacopino : RT @SanJacopino: Attenzione Guasto illuminazione pubblica in piazza San Jacopino e alcune vie adiacenti Già avvisato #firenzesmart stanno… -

Pordenone, nuova illuminazione in via Montereale A Pordenone, a partire dai primi di ottobre è previsto l'avvio dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica in via Montereale e limitrofe, lavori che avranno una durata di 120 giorni. Gli interventi riguarderanno la sostituzione di 105 apparecchi illuminanti a servizio di via ... Disabili, ingresso vietato al centro per l'impiego di Ortona ... pari opportunità, diritti e partecipazione a tutte le aree della vita pubblica, sociale ed ... ciò rende necessario un continuo utilizzo della illuminazione artificiale e impedisce un adeguato ricambio ... ruvochannel.com Il 22 settembre riapre la Strada del Soccorso del Castello con una nuova illuminazione Dopo quattro anni tornerà percorribile lo storico sentiero che sale da via Lombroso verso la sommità del Cidneo ... Crisi energetica. Timpano: dai cittadini sobrietà, dallo Stato interventi anti-povertá Il risparmio energetico è una reazione che famiglie ed imprese inevitabilmente applicheranno, anche perché con questi prezzi non si può fare altro. Già ora stiamo tutti più attenti ai consumi e questa ... A Pordenone, a partire dai primi di ottobre è previsto l'avvio dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico impianto diin via Montereale e limitrofe, lavori che avranno una durata di 120 giorni. Gli interventi riguarderanno la sostituzione di 105 apparecchi illuminanti a servizio di via ...... pari opportunità, diritti e partecipazione a tutte le aree della vita, sociale ed ... ciò rende necessario un continuo utilizzo dellaartificiale e impedisce un adeguato ricambio ... I CONSIGLIERI COMUNALI DI OPPOSIZIONE CHIEDONO INFO SULL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA Dopo quattro anni tornerà percorribile lo storico sentiero che sale da via Lombroso verso la sommità del Cidneo ...Il risparmio energetico è una reazione che famiglie ed imprese inevitabilmente applicheranno, anche perché con questi prezzi non si può fare altro. Già ora stiamo tutti più attenti ai consumi e questa ...