Il Napoli vince col Milan, violata la Scala del calcio: arriva il tweet di De Laurentiis (Di domenica 18 settembre 2022) Il Napoli vince con il Milan con il risultato di 2-1 al termine della gara arriva il commento via twitter di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha voluto fare i complimenti alla squadra attraverso i social dopo la bellissima vittoria degli azzurri che sono passati in vantaggio con Politano su rigore, ma hanno saputo reagire alla rete di Giroud ed alla bolgia di San Siro. Una vittoria di cuore e di anima, oltre che di testa per il Napoli che l'ha portata a casa grazie al gol decisivo di Simeone, subentrato al posto di Politano. "Una vittoria di sofferenza e tenacia. Godiamoci questa splendida partita! Forza Napoli Sempre" ha scritto Aurelio De Laurentiis al termine di Milan-Napoli.

