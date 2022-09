Highlights e gol Roma-Atalanta 0-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO) (Di domenica 18 settembre 2022) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Roma-Atalanta, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Olimpico partita ad alta intensità con gli ospiti che sbloccano il risultato grazie ad un bel destro piazzato di Scalvini su assist di Hojlund. Nel finale di primo tempo la Roma si divora in più occasione la rete del pareggio. Nella ripresa l’Atalanta prova a ripartire con Muriel ma i giallorossi dominano la partita, ma sbagliano tanto sotto porta: alla fine è 0-1, Gasperini di nuovo da solo in testa alla classifica. LE PAGELLE E I VOTI SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la settima giornata del campionato di. Allo stadio Olimpico partita ad alta intensità con gli ospiti che sbloccano il risultato grazie ad un bel destro piazzato di Scalvini su assist di Hojlund. Nel finale di primo tempo lasi divora in più occasione la rete del pareggio. Nella ripresa l’prova a ripartire con Muriel ma i giallorossi dominano la partita, ma sbagliano tanto sotto porta: alla fine è 0-1, Gasperini di nuovo da solo in testa alla classifica. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

