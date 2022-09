Cronometro ciclismo uomini, oro al norvegese Tobias Foss, solo 7° Ganna (Di domenica 18 settembre 2022) Il norvegese Tobias Foss ha vinto la prova a Cronometro maschile ai mondiali di ciclismo su strada in corso a Wollongong, in Australia, con il tempo di 40'02"78.Secondo lo svizzero Stefan Kung, terzo il belga Remco Evenepoel. Fuori dal podio Filippo Ganna (vincitore delle ultime due edizioni iridate della specialità), settimo con un ritardo di 55"32 dal vincitore Leggi su ilfogliettone (Di domenica 18 settembre 2022) Ilha vinto la prova amaschile ai mondiali disu strada in corso a Wollongong, in Australia, con il tempo di 40'02"78.Secondo lo svizzero Stefan Kung, terzo il belga Remco Evenepoel. Fuori dal podio Filippo(vincitore delle ultime due edizioni iridate della specialità), settimo con un ritardo di 55"32 dal vincitore

