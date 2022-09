A che ora inizia Scherzi a parte 2022: l’orario d’inizio di ogni puntata su Canale 5 (Di domenica 18 settembre 2022) A che ora inizia Scherzi a parte 2022, la sedicesima edizione dello show condotto da Enrico Papi su Canale 5? La messa in onda di ogni puntata è prevista intorno alle ore 21,30. ogni puntata andrà in onda fino alle ore oo,20. La durata prevista è quindi di circa 3 ore. Quante puntate sono previste per Scherzi a parte 2022, il programma condotto da Enrico Papi in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima domenica 18 settembre 2022; l’ultima il 23 ottobre 2022. La messa in onda sarà sempre intorno alle ore 21,30. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima ... Leggi su tpi (Di domenica 18 settembre 2022) A che ora, la sedicesima edizione dello show condotto da Enrico Papi su5? La messa in onda diè prevista intorno alle ore 21,30.andrà in onda fino alle ore oo,20. La durata prevista è quindi di circa 3 ore. Quante puntate sono previste per, il programma condotto da Enrico Papi in onda su5? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima domenica 18 settembre; l’ultima il 23 ottobre. La messa in onda sarà sempre intorno alle ore 21,30. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima ...

