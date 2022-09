Serie C 2022/2023, Girone A: vittoria convincente del Padova contro la Pro Patria, finisce 3-0 (Di sabato 17 settembre 2022) Gara molto intensa a Padova tra Padova e Pro Patria che termina con una sonante vittoria casalinga per 3-0. Difese quadrate, portieri attenti e tanto agonismo, con entrambe la squadra di casa che ha meritato sin dal primo minuto la vittoria. Il match si sblocca già al quarto d’ora, con la rete di Liguori, che si ripete pochi minuti dopo. Nel secondo tempo, chiude il match Vasic. LA DIRETTA TESTUALE PRIMO TEMPO – Partono subito forte le due squadre nei primi minuti, tanti pressing, tanti spunti, con il risultato che infatti si sblocca subito. Padova più propositivo, che trova il gol al quarto d’ora grazie a Liguori. Lo stesso numero 21 raddoppia poi poco dopo, direttamente da calcio di punizione. Alla mezz’ora calcio di rigore per il Padova, ma Dezi si fa ipnotizzare ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Gara molto intensa atrae Proche termina con una sonantecasalinga per 3-0. Difese quadrate, portieri attenti e tanto agonismo, con entrambe la squadra di casa che ha meritato sin dal primo minuto la. Il match si sblocca già al quarto d’ora, con la rete di Liguori, che si ripete pochi minuti dopo. Nel secondo tempo, chiude il match Vasic. LA DIRETTA TESTUALE PRIMO TEMPO – Partono subito forte le due squadre nei primi minuti, tanti pressing, tanti spunti, con il risultato che infatti si sblocca subito.più propositivo, che trova il gol al quarto d’ora grazie a Liguori. Lo stesso numero 21 raddoppia poi poco dopo, direttamente da calcio di punizione. Alla mezz’ora calcio di rigore per il, ma Dezi si fa ipnotizzare ...

