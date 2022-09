Serie A 2022/2023: tutti i giocatori diffidati (Di sabato 17 settembre 2022) Ecco tutti i giocatori diffidati della Serie A 2022/2023 aggiornati giornata per giornata: chi è a rischio squalifica? Scopriamolo assieme nell’elenco sempre aggiornato di Sportface.it, che vi propone la lista dei giocatori entrati in diffida a causa delle ripetute ammonizioni collezionate e dunque per questo rischio squalifica in vista della prossima partita qualora dovessero rimediare un nuovo cartellino giallo. Si entra in diffida per la prima volta, lo ricordiamo, al raggiungimento del quarto cartellino giallo, e al quinto si sconta un turno di stop. Di seguito la lista sempre aggiornata. I diffidati DOPO LA QUINTA GIORNATA Atalanta: Bologna: Cremonese: Empoli: Fiorentina: Inter: ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Eccodellaaggiornati giornata per giornata: chi è a rischio squalifica? Scopriamolo assieme nell’elenco sempre aggiornato di Sportface.it, che vi propone la lista deientrati in diffida a causa delle ripetute ammonizioni collezionate e dunque per questo rischio squalifica in vista della prossima partita qualora dovessero rimediare un nuovo cartellino giallo. Si entra in diffida per la prima volta, lo ricordiamo, al raggiungimento del quarto cartellino giallo, e al quinto si sconta un turno di stop. Di seguito la lista sempre aggiornata. IDOPO LA QUINTA GIORNATA Atalanta: Bologna: Cremonese: Empoli: Fiorentina: Inter: ...

Gazzetta_it : Juve senza identità né gioco: ecco perché #Allegri va esonerato - Gazzetta_it : Sedici infortuni in due mesi: è allarme in casa Juve - GDS_it : Francesca Chillemi e Can Yaman sono la nuovo coppia dello schermo in Viola come il Mare la serie light crime ambien… - ParliamoDiNews : TIM: nuove sigle della Serie A 2022/2023 della divisione Calcio Femminile #17Settembre #SpoteComunicazione #Tim… - _CalcioItaliano : RT @GenoaCFC: ???? Le città di Genova, Pisa e Venezia rappresentano tre delle Antiche Repubbliche Marinare: nasce così l’idea di creare un t… -