Se fai un figlio il cervello ‘si rovina’: lo dice la scienza, è tutto vero (Di sabato 17 settembre 2022) L’ultima scoperta clamorosa afferma che avere un figlio può essere dannoso al cervello. Vediamo insieme i dettagli. Diventare un nuovo genitore è certamente un’esperienza unica, sia per la mamma che per il papà. Alcuni studi effettuati negli anni passati hanno dimostrato che la maternità può modificare la struttura del cervello di una persona. Ma la paternità finora non è mai stata studiata a fondo. Foto da CanvaUna nuova ricerca invece ha individuato la presenza di cambiamenti neurologici anche tra i padri che si ritrovano neogenitori. Lo studio è piccolo, ma suggerisce che i substrati neurali della genitorialità non sono esclusivi delle madri. Anche gli uomini possono essere colpiti dal loro nuovo ruolo di genitore, anche se in modo meno marcato e uniforme. I cambiamenti del cervello In media, i ricercatori hanno ... Leggi su curiosauro (Di sabato 17 settembre 2022) L’ultima scoperta clamorosa afferma che avere unpuò essere dannoso al. Vediamo insieme i dettagli. Diventare un nuovo genitore è certamente un’esperienza unica, sia per la mamma che per il papà. Alcuni studi effettuati negli anni passati hanno dimostrato che la maternità può modificare la struttura deldi una persona. Ma la paternità finora non è mai stata studiata a fondo. Foto da CanvaUna nuova ricerca invece ha individuato la presenza di cambiamenti neurologici anche tra i padri che si ritrovano neogenitori. Lo studio è piccolo, ma suggerisce che i substrati neurali della genitorialità non sono esclusivi delle madri. Anche gli uomini possono essere colpiti dal loro nuovo ruolo di genitore, anche se in modo meno marcato e uniforme. I cambiamenti delIn media, i ricercatori hanno ...

