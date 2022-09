Raffiche di vento fanno 'volare' i passanti: tre persone in codice rosso (Di sabato 17 settembre 2022) Forti Raffiche di vento fortissimo a Pescara . ' Tre persone ricoverate in prognosi riservata in codice rosso ed un'altra in codice verde', rende noto la Prefettura del capoluogo adriatico, nel fare ... Leggi su leggo (Di sabato 17 settembre 2022) Fortidifortissimo a Pescara . ' Trericoverate in prognosi riservata ined un'altra inverde', rende noto la Prefettura del capoluogo adriatico, nel fare ...

