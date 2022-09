MotoGP su TV8 | GP Aragon 2022 | orari | programma in chiaro | diretta qualifiche

(Di sabato 17 settembre 2022) Quest’oggi, sabato 17 settembre, l’autodromo edificato nei pressi di Alcañiz sarà teatro delledel Gran Premio d’. L’appuntamento è entrato in calendario nel 2010 e il circuito denominato MotorLandè diventato addirittura il sesto in terra spagnola a ospitare una gara iridata. La pista, progettata da Hermann Tilke, è piuttosto frizzante, essendo peraltro caratterizzata da una serie di saliscendi. Un giro misura 5.077 metri e il record ufficiale dell’impianto è detenuto da Francesco Bagnaia (1’46”322, stabilito lo scorso anno). In, Ducati al sabato è ormai devastante. Nella Casa di Borgo Panigale ha conquistato 11 pole position su 14, peraltro grazie a ben sei piloti diversi (Bagnaia 4, Zarco 2, Martìn 2, Bastianini 1, Miller 1, Di Giannantonio 1). Mancano ...

tuttopuntotv : Orari qualifiche MotoGP Aragon oggi 17 settembre su Sky e TV8 #motogp - zazoomblog : MotoGP oggi GP Aragon 2022: orari FP3 FP4 e qualifiche tv streaming programma Sky e TV8 - #MotoGP #Aragon #2022:… - kilgore34 : RT @gponedotcom: Il Motomondiale fa tappa al Motorland per il penultimo appuntamento stagionale nel Vecchio Continente: ecco tutti gli orar… - zazoomblog : MotoGP oggi GP Aragon 2022: orari prove libere 16 settembre tv streaming programma Sky e TV8 - #MotoGP #Aragon #20… -

La sfida mondiale tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia tiene banco . Il pilota della Ducati non si è curato troppo dei tempi ieri, cercando di affinare il proprio feeling con la Rossa. La ...Di seguito il programma odierno e come seguirlo in tv/streaming:Il Motomondiale 2022 vedrà proseguire domani, sabato 17 settembre, il fine settimana del GP d’Aragon con le prove libere 3 e le qualifiche che si disputeranno ad Alcañiz, e saranno valide per la quind ...Un grande ritorno Primo giorno positivo C’era tanta attesa oggi sul ritorno diin pista, che è tornato alla guida della Honda RC213V del team Repsol dopo la quarta operazione al braccio destro. Lo spag ...