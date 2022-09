Matera: “Solidarietà alle comunità colpite dal maltempo” (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Esprimo vicinanza ai cittadini, alla aziende ed agli amministratori di Cerreto Sannita, del Tammaro, di Morcone, Circello e Campolattaro che sono stati colpiti dai violenti nubifragi della mattinata di ieri”. Così Domenico Matera, candidato per Fratelli d’Italia al Senato della Repubblica nel listino proporzionale Collegio Campania 2 che racchiude le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. “I complimenti alle Istituzioni ed ai volontari di Protezione civile che si sono attivati nelle immediatezze per supportare le popolazioni nonchè alle Forze dell’Ordine, come sempre puntuali nella necessità.Auspichiamo la massima attenzione e la massima prontezza da parte degli Organi competenti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Esprimo vicinanza ai cittadini, alla aziende ed agli amministratori di Cerreto Sannita, del Tammaro, di Morcone, Circello e Campolattaro che sono stati colpiti dai violenti nubifragi della mattinata di ieri”. Così Domenico, candidato per Fratelli d’Italia al Senato della Repubblica nel listino proporzionale Collegio Campania 2 che racchiude le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. “I complimentiIstituzioni ed ai volontari di Protezione civile che si sono attivati nelle immediatezze per supportare le popolazioni nonchèForze dell’Ordine, come sempre puntuali nella necessità.Auspichiamo la massima attenzione e la massima prontezza da parte degli Organi competenti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

