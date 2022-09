L' India bacchetta Putin ' Non è tempo di guerra' - Cronaca - quotidiano net

Maria_Falsetta : RT @psicoabile: @Corriere si, talmente isolata che Cina, India,Cile,Iran,Venezuela,Corea del Nord, Emirati Arabi,Bielorussia, Kazakistan ec… - psicoabile : @Corriere si, talmente isolata che Cina, India,Cile,Iran,Venezuela,Corea del Nord, Emirati Arabi,Bielorussia, Kazak… -

la Repubblica

Il premier indiano Modi affronta lo zar: bisogna riprendere il dialogo. Ma il presidente russo scarica le responsabilità sui vertici di ...Washington, però,Pechino: "Non è il momento" di supportare le politiche di Mosca. E ...21 Putin: impegnati per fine guerra ma Kiev non negozia 15:19 PremierModi: ora non è tempo di ... Incontro Putin-Xi, Kortunov: "Cina cauta. Non vuole essere coinvolta nel conflitto in Ucraina" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...