Liga: Barcellona, un tris che vale il primato in classifica (Di sabato 17 settembre 2022) Vittoria a suon di gol per il Barcellona nella 6/a giornata della Liga. Il successo odierno al Camp Nou sull'Elche per 3 - 0 regala ai catalani la vetta - chissà quanto momentanea - della classifica ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) Vittoria a suon di gol per ilnella 6/a giornata della. Il successo odierno al Camp Nou sull'Elche per 3 - 0 regala ai catalani la vetta - chissà quanto momentanea - della...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Barcellona, un vittoria che vale il primato in classifica - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIGA - Barcellona, un vittoria che vale il primato in classifica - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Barcellona, un vittoria che vale il primato in classifica - apetrazzuolo : LIGA - Barcellona, un vittoria che vale il primato in classifica - napolimagazine : LIGA - Barcellona, un vittoria che vale il primato in classifica -