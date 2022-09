Letta e Bersani insieme: 'La rimonta è cominciata e parte dal Sud' (Di sabato 17 settembre 2022) Letta, Bersani e Speranza insieme per un finale di campagna elettorale. E sembra che il clima stia cambiando e che alla fine potremmo avere risultati diversi da quelli immaginati. Ha detto Letta:: "La ... Leggi su globalist (Di sabato 17 settembre 2022)e Speranzaper un finale di campagna elettorale. E sembra che il clima stia cambiando e che alla fine potremmo avere risultati diversi da quelli immaginati. Ha detto:: "La ...

cosimopirchio : @glarocca847 Bersani ha tolto il monopolio alle assicurazioni, fatto rigassificatore di rovigo e soprattutto ha vis… - Schizzo65R : @NFratoianni Bersani Letta e Company erano in Calabria.. oggi son al nord Italia per un'altra performance... Avvisa… - infooggi : Letta, i giovani del Sud non sono valorizzati abbastanza. A Reggio manifestazione elettorale con Speranza e Bersani… - RobyRatto1 : @Mariano_Amelio @lageloni Le faccio notare che Bersani, anche se non sembra andarne fiero, sostiene la lista di...… - AnsaCalabria : Letta,i giovani del Sud non sono valorizzati abbastanza. A Reggio manifestazione elettorale con Speranza e Bersani… -