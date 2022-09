Hockey ghiaccio, Alps League 2022-2023: un sabato di successo per Cavaliers, Vipiteno, Fassa e Merano (Di sabato 17 settembre 2022) Un sabato sera ricco di incontri, pieno di gol ed emozioni. Da quando è iniziata la stagione regolare 2022-2023 l’Alps League non conosce sosta. Andiamo a vedere come sono andate le cose per le formazioni italiane in questo 17 settembre. Si comincia dal bel successo per 5-2 degli Unterland Cavaliers sugli sloveni dell’HDD SIJ Acroni Jesenice, maturato grazie alla doppietta di Galassiti e alla vena ispirata di Markkula, per poi proseguire con l’affermazione esterna del Vipiteno sui Steinbach Steel Wings Linz (3-4), in un match tirato, a colpi di botta e risposta, deciso dalla zampata finale di Conci, a sette minuti dalla fine del terzo periodo. Altro giro e altra vittoria in trasferta: quella per 2-3 del Fassa sulla pista dell’EHC ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Unsera ricco di incontri, pieno di gol ed emozioni. Da quando è iniziata la stagione regolarel’non conosce sosta. Andiamo a vedere come sono andate le cose per le formazioni italiane in questo 17 settembre. Si comincia dal belper 5-2 degli Unterlandsugli sloveni dell’HDD SIJ Acroni Jesenice, maturato grazie alla doppietta di Galassiti e alla vena ispirata di Markkula, per poi proseguire con l’affermazione esterna delsui Steinbach Steel Wings Linz (3-4), in un match tirato, a colpi di botta e risposta, deciso dalla zampata finale di Conci, a sette minuti dalla fine del terzo periodo. Altro giro e altra vittoria in trasferta: quella per 2-3 delsulla pista dell’EHC ...

