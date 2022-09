Francesco Totti nei guai, ora dovrà vedersela anche con l’investigatore privato: “Agirò per vie legali” (Di sabato 17 settembre 2022) L’intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera, quella in cui ha raccontato dettagli e retroscena sulla sua separazione da Ilary Blasi, ha fatto arrabbiare davvero tutti. A cominciare dalla ex moglie, ma non solo lei. Ora Francesco Totti dovrà vedersela con la Federpol, la Federazione Italiana degli Istituti privati per le investigazioni, per le dichiarazioni denigranti fatte nei confronti della figura dell’investigatore privato. l’investigatore privato contro Francesco Totti, Ponzi (Federpol): “Agiremo per vie legali” Luciano Tommaso Ponzi, presidente nazionale di Federpol, ha fatto sapere all’Adnkronos, che non chiuderà un occhio sulle dichiarazioni che ha ... Leggi su tvzap (Di sabato 17 settembre 2022) L’intervista dial Corriere della Sera, quella in cui ha raccontato dettagli e retroscena sulla sua separazione da Ilary Blasi, ha fatto arrabbiare davvero tutti. A cominciare dalla ex moglie, ma non solo lei. Oracon la Federpol, la Federazione Italiana degli Istituti privati per le investigazioni, per le dichiarazioni denigranti fatte nei confronti della figura delcontro, Ponzi (Federpol): “Agiremo per vie” Luciano Tommaso Ponzi, presidente nazionale di Federpol, ha fatto sapere all’Adnkronos, che non chiuderà un occhio sulle dichiarazioni che ha ...

Salcedo_Hugo : Francesco Totti era genial! ?????? #PorLasQueMueres ?? - Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - RoyNemer : Gabriel Batistuta and Francesco Totti in a charity game. ???????? - Damianodanny1 : Totti e Ilary, l'ira degli investigatori contro Francesco: «Agiremo per vie legali». Cos'è accaduto - mrandroid02 : Il mio Francesco Totti, emozioni uniche -