Elezioni | Renzi | ' delusi Fi e Lega per caduta Draghi voteranno noi'

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Se ho detto: 'Faccio cadere un governo ogni due anni'? Lo dicono i fatti. Se la Meloni va al governo, ammesso che si crei questo governo, noi saremo all'opposizione. Dico 'ammesso che si crei' perchè un moderato di Fi come fa a votare la fiamma? La mia scommessa politica è che tanta gente di Fi e Lega delusa che hanno fatto cadere Draghi per mettere Meloni, voterà noi". Così Matteo Renzi a In Onda su La7. "Ma anche tanta gente che aveva votato Pd non voterà questo Pd che ormai è un generico dei 5 Stelle, non voterà Pd".

