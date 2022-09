Dl Aiuti ter: governo può sostituirsi ai Comuni sui rifiuti (Di sabato 17 settembre 2022) Il governo potrà sostituirsi ai Comuni che non fanno gli impianti di smaltimento dei rifiuti, nominando un commissario per realizzarli. Lo prevede il Dl Aiuti ter, approvato ieri dal Consiglio dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) Ilpotràaiche non fanno gli impianti di smaltimento dei, nominando un commissario per realizzarli. Lo prevede il Dlter, approvato ieri dal Consiglio dei ...

Tommasocerno : Sono appena tornato in Friuli. In 30 minuti scarsi 4 amici mi hanno detto che a ottobre chiudono l'attività. Aiuti… - Agenzia_Ansa : FLASH | Con un 'no' secco il premier, Mario Draghi, in una conferenza stampa sul dl aiuti ter, ha risposto alla dom… - AndreaOrlandosp : Su mia proposta, nel DL Aiuti Ter è previsto un contributo straordinario per enti Terzo Settore pari a 25% spesa pe… - paoloterrinoni3 : RT @CislNazionale: #DLAiutiTer, #LuigiSbarra : Misure apprezzabili ma ancora insufficienti. Occorre mettere in campo più risorse per lavora… - ladyrosmarino : RT @DmitryEvic: Il colpo di coda di Draghi.Nel decreto aiuti ter. 700 milioni per l'Ucraina e senza ISEE. -