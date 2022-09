Ultime Notizie Roma del 16-09-2022 ore 19:10 (Di venerdì 16 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale e siamo ad un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano il violento temporale da alluvione nelle Marche in apertura è salita 10 il bilancio delle vittime ad aggiornarlo è stata la prefettura di Ancona chiudono anche quattro dispersi due sono bambini sono stati momenti di terrore tu non quantitativi di acqua straordinari dice il capo della protezione civile Fabrizio Curcio dopo la riunione in Prefettura da Ancona alla quale hanno partecipato anche i vertici dei Vigili del Fuoco è piovuto in qualche ora un terzo di quello che normalmente piove in queste zone non hanno aggiunge in alcune aree ha piovuto il doppio di quello che piove in estate è stato un quantitativo di acqua che si è riversato sul territorio in maniera repentina portando scompiglia morte nelle zone colpite dall’emergenza maltempo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 settembre 2022)dailynews radiogiornale e siamo ad un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano il violento temporale da alluvione nelle Marche in apertura è salita 10 il bilancio delle vittime ad aggiornarlo è stata la prefettura di Ancona chiudono anche quattro dispersi due sono bambini sono stati momenti di terrore tu non quantitativi di acqua straordinari dice il capo della protezione civile Fabrizio Curcio dopo la riunione in Prefettura da Ancona alla quale hanno partecipato anche i vertici dei Vigili del Fuoco è piovuto in qualche ora un terzo di quello che normalmente piove in queste zone non hanno aggiunge in alcune aree ha piovuto il doppio di quello che piove in estate è stato un quantitativo di acqua che si è riversato sul territorio in maniera repentina portando scompiglia morte nelle zone colpite dall’emergenza maltempo ...

