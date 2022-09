Sorpresa Ndombele | Ibrox la cattedrale per abbandonare la maliconia

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 16 settembre 2022) Tanguyè entrato a sette minuti dalla fine in Rangers-Napoli, segnando anche un gol. Una rete che ha chiuso definitivamente la partita ma che è benzina nel motore della fiducia del giocatore francese.è arrivato come potenziale campione, visto che con il Lione aveva fatto vedere grandi cose. Poi al Tottenham non ha rispettato le attese ed ora si trova a Napoli per rilanciarsi. Le sue qualità tecniche sono fuori da ogni dubbio, ecco perché il Tottenham si è cautelato sul riscatto di, ma il francese non è ancora in perfette condizioni. Spalletti ‘bacchetta’ Kvaratskhelia: cosa gli ha detto in Rangers-Napoli Napoli:per cambiare marcia “La veraè Tanguy, – scrive Corriere dello Sport – un grande centrocampista che si è immalinconito ...