Sophie Taricone | la figlia di Kasia Smutniak è uguale a papà Pietro

redazionerumors : Qualche giorno fa è stata avvistata Sophie, la cui somiglianza con Pietro Taricone, gieffino e papà scomparso sorpr… - MediasetTgcom24 : Sophie, la figlia di Pietro Taricone come somiglia a papà #sophietaricone #pietrotaricone #kasiasmutniak -

Leggilo.org

Pietroe la figlia: l'incredibile somiglianza Adesso S ophie ha 18 anni e la sua bellezza continua a ricordare quella di, e grazie alle foto pubblicate sul settimanale di ...uguale a papà Pietro Oggiha diciotto anni ed è una la copia esatta di suo papà. Le foto, pubblicate sull'ultimo numero del settimanale "Diva e Donna" hanno emozionato ... Taricone: Ecco Sophie, la figlia è identica al papà Spuntano alcune foto della figlia di Pietro Taricone e tutti notano la straordinaria somiglianza tra Sophie e suo padre ...22 anni fa ci lasciava Pietro Taricone, in seguito all'incidente avvenuto per la mancata apertura di un paracadute: oggi la figlia Sophie si mostra insieme alla mamma ed è impossibile non notare la so ...