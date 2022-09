Sara Errani azzurra da record | superata Francesca Schiavone

Moixus1970 : RT @OA_Sport: Sara Errani, a Bucarest, diventa l'italiana con più vittorie nella storia del tennis tricolore - zazoomblog : Tennis: Sara Errani da record a Bucarest diventa la giocatrice italiana con più partite vinte nella storia -… - OA_Sport : Sara Errani, a Bucarest, diventa l'italiana con più vittorie nella storia del tennis tricolore - mariocastelli : RT @Ilsuperbo89: Sara Errani è LEGGENDA, ancor più di ieri. Se ci fosse bisogno di dirlo. Con tutto quello che ha passato, questo piccolo g… - Ilsuperbo89 : Sara Errani è LEGGENDA, ancor più di ieri. Se ci fosse bisogno di dirlo. Con tutto quello che ha passato, questo pi… -

Il quarto di finale del WTA 125 di Bucarest è un successo storico per. Grazie al 63 16 64 ha raggiunto le 615 vittorie in carriera. Con questo risultato, ha superato i 614 successi di Francesca Schiavone diventando la giocatrice italiana con più partite ...Una parabola, questa, che perdura ormai da più di vent'anni , e che l'ha vista raggiungere le vette più alte nel 2012, quando ha raggiunto la finale al Roland Garros. Per lei anche altre due semifinali Slam, agli US ... WTA 250 Portoroz e Chennai e WTA 125 Bucharest: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Sara Errani in semifinale a Bucharest Il quarto di finale del WTA 125 di Bucarest è un successo storico per Sara Errani. Grazie al 63 16 64 ha raggiunto le 615 vittorie in carriera.La trentacinquenne emiliana conquista la sua sesta semifinale della stagione. Affronterà Irina-Carmelia Begu per conquistare un posto nell'ultimo atto del torneo ...