Sampdoria, dubbio Colley per lo Spezia? Qual è la situazione (Di venerdì 16 settembre 2022) Sampdoria, grandi dubbi sulla condizione fisica di Omar Colley: le dichiarazioni di Marco Giampaolo in conferenza Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha commentato la condizione fisica di Omar Colley. DICHIARAZIONI – «Colley è recuperato, stamattina si è allenato e ha fatto una partita. A spizzichi e bocconi… È stato convocato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

