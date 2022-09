Roma, Zalewski torna in gruppo e ci sarà con l'Atalanta (Di venerdì 16 settembre 2022) Nicola Zalewski è tornato ad allenarsi con il gruppo oggi a Trigoria. Il giocatore giallorosso aveva rimediato un infortunio muscolare... Leggi su calciomercato (Di venerdì 16 settembre 2022) Nicolato ad allenarsi con iloggi a Trigoria. Il giocatore giallorosso aveva rimediato un infortunio muscolare...

sportli26181512 : Roma, Zalewski torna in gruppo e ci sarà con l'Atalanta: Nicola Zalewski è tornato ad allenarsi con il gruppo oggi… - Fantacalcio : Roma, Zalewski in gruppo. Le possibili scelte di Mourinho - romanewseu : Camara: “Voglio rimanere a lungo a Roma”. Torna a disposizione Zalewski. Per la difesa spunta Chalobah ??… - giginuzzo2 : Romanisti nel Link sotto VOTATE TUTTI #Zalewski #ASRoma #Mourinho #Dybala #Roma - TuttoASRoma24 : Roma-Atalanta, le probabili formazioni: Mourinho recupera Zalewski, due dubbi per Gasperini ???? #ASRoma #Mourinho… -