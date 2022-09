Roma | prima entra in Senza veli nel bus | poi mimano il sesso davanti ai passeggeri | choc a Termini

Roma, prima entra in topless nel bus, poi mimano il sesso davanti ai passeggeri: choc a Termini (Di venerdì 16 settembre 2022) Le immagini stanno facendo il giro del web. D’altra parte non succede tutti i giorni di vedere su un autobus di linea prima una coppia stesa che simula una scena di sesso, poi una donna che entra in Senza veli. Leggi anche: Muore misteriosamente per malattia rara, autopsia allo Spallanzani: ”E’ mucca pazza”. Aperta l’inchiesta La coppia simula una scena di sesso I video sono diventati virali, vuoi la curiosità vuoi anche lo choc di assistere a scene del genere, visto che tutto si è verificato nella mattinata di ieri nella trafficatissima Stazione Termini, mentre c’era un andirivieni di persone di tutte le età. C’è stato anche chi si è fermato a guardare e a registrare video che ha puntualmente postato sul profilo facebook di Dillo a noi a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 settembre 2022) Le immagini stanno facendo il giro del web. D’altra parte non succede tutti i giorni di vedere su un autobus di lineauna coppia stesa che simula una scena di, poi una donna chein. Leggi anche: Muore misteriosamente per malattia rara, autopsia allo Spallanzani: ”E’ mucca pazza”. Aperta l’inchiesta La coppia simula una scena diI video sono diventati virali, vuoi la curiosità vuoi anche lodi assistere a scene del genere, visto che tutto si è verificato nella mattinata di ieri nella trafficatissima Stazione, mentre c’era un andirivieni di persone di tutte le età. C’è stato anche chi si è fermato a guardare e a registrare video che ha puntualmente postato sul profilo facebook di Dillo a noi a ...

CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ??Crisi al #Max ??#Dybala accende la #Roma. #Lazio shock, #Sarri… - mannocchia : Prima riunione con le insegnanti referenti per l'inizio delle scuole primarie, Roma, 2022 - Regolamento Covid per… - Agenzia_Ansa : Riscaldamenti al via in ritardo. La mappa delle città e delle limitazioni: la prima a partire sarà Trento, l'ultima… - squil_3 : RT @PD_ROMA: Prima il lavoro @nzingaretti incontra i circoli del lavoro del @PD_ROMA e del @PD_Lazio ??19 Settembre ore 17.30 - CDU, Scal… - CorriereCitta : Roma, prima entra in topless nel bus, poi mimano il sesso davanti ai passeggeri: choc a Termini -