Roma, 'Joya' Belotti: i giallorossi ritrovano l'intesa offensiva (Di venerdì 16 settembre 2022) La Roma torna alla vittoria in Europa e lo fa con una prova importante contro l'Helsinki: Dybala svolta la gara, Belotti la chiude. Nella ripresa Mourinho ha messo in campo i quattro tenori, con Pellegrini, Zaniolo e Dybala a supporto della punta. La Joya sblocca il match e poi per i giallorossi è tutto più facile. A chiuderla è il primo gol in giallorosso di Belotti. Un'intesa ritrovata, erano insieme a Palermo da giovani. Si sono ritrovati a Roma più maturi. Il Gallo deve entrare in condizione, ma già trovare l'intesa coi compagni è importante. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Dybala in gol dopo 69 secondi, un record per la Roma. Ieri la Joya è partita in panchina nel match di Europa League, ma appena è stato fatto entrare da Mourinho ha segnato al primo pallone giocato. Lo stesso vale per Pellegrini, che segna subito il secondo gol (dopo aver servito lo stesso Paulo per il vantaggio) e chiude praticamente il match, regalando alla Roma la voglia e la possibilità di