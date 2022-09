Probabili formazioni Cremonese-Lazio: sesta giornata Serie A 2022/2023 (Di venerdì 16 settembre 2022) Le Probabili formazioni di Cremonese-Lazio, match della settima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 18 settembre nella cornice dello Stadio Giovanni Zini di Cremona. La partita sarà trasmessa in su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Cremonese – Più Aiwu di Hendry in difesa. Poi Lochoshvili e Chiriches. Zanimacchia pronto dietro le punte Okereke e Dessers. Lazio – Inscalfibile Provedel in porta, panchina per Zaccagni, con Pedro dal primo minuto. Chance da titolare anche per Luis Alberto. Ko Lazzari. Le Probabili formazioni Cremonese (3-4-1-2): Radu; Aiwu, ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) Ledi, match della settimadi. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 18 settembre nella cornice dello Stadio Giovanni Zini di Cremona. La partita sarà trasmessa in su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Più Aiwu di Hendry in difesa. Poi Lochoshvili e Chiriches. Zanimacchia pronto dietro le punte Okereke e Dessers.– Inscalfibile Provedel in porta, panchina per Zaccagni, con Pedro dal primo minuto. Chance da titolare anche per Luis Alberto. Ko Lazzari. Le(3-4-1-2): Radu; Aiwu, ...

