Milan-Napoli, i precedenti a San Siro sorridono ai rossoneri: il dato (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà il confronto numero 149 tra Milan e Napoli in Serie A. E’ la 75esima sfida a San Siro. Questo il bilancio in casa rossonera: 36 vittorie Milan, 26 pareggi, 18 successi del Napoli. Ultima vittoria del Napoli fuori casa contro il Milan in Serie A: 19 dicembre 2021 – Milan-Napoli 0-1 Ultimo pareggio del Napoli fuori casa contro il Milan in Serie A: 23 novembre 2019 – Milan-Napoli 1-1 Ultima sconfitta del Napoli fuori casa contro il Milan in Serie A: 14 dicembre 2014 – Milan-Napoli 2-0 L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà il confronto numero 149 train Serie A. E’ la 75esima sfida a San. Questo il bilancio in casa rossonera: 36 vittorie, 26 pareggi, 18 successi del. Ultima vittoria delfuori casa contro ilin Serie A: 19 dicembre 2021 –0-1 Ultimo pareggio delfuori casa contro ilin Serie A: 23 novembre 2019 –1-1 Ultima sconfitta delfuori casa contro ilin Serie A: 14 dicembre 2014 –2-0 L'articolo proviene da Anteprima24.it.

AntoVitiello : A #SanSiro si veleggia verso un nuovo tutto esaurito per la sfida al vertice tra #Milan e #Napoli: sono già 67mila… - gippu1 : Il #Milan torna a vincere una partita di Champions a San Siro dopo quasi 12 anni: 2-0 al Celtic di Van Dijk (!), 18… - pisto_gol : Sia #Juve che #Inter battute e messe sotto sul piano del gioco, il #Milan solo pari con il Salisburgo - e non è una… - Antoniodnaross1 : Domenica si affronteranno le squadre più in forma le più forti... #ForzaMilan #Milan dai ragazzi battiamo sto cazzo di #Napoli - wazzaCN : @manuacm19 @____JB007____ @DAZN_IT Si ma non si tratta di tifo, ma chiunque preferisce un napoli che si perde in un… -