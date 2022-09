Matera scatenato | “Fortore la priorità | Paolucci lo recupereremo”

(Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Ilè un’area disastrata: ci andrò domani, dobbiamo dare una svolta a questa zona perché oggi siamo da terzo mondo. Le aree interne, quella sannita ed irpina, meritano di avere la stessa attenzione e la stessa cura di quelle casertane e napoletane”. Nel suggestivo scenario de ‘Il giardino incantato’ alle porte della città, a Piano Cappelle, il candidato alle elezioni del 25 settembre nel listino proporzionale al Senato per Benevento, Domenicodi Fratelli d’Italia, ha voluto subito indicare quelle che sono ledella sua attività parlamentare ed ha invocato provvedimenti immediati per il sud. Unica tappa in città perche ha abbracciato i suoi fedelissimi e militanti: c’è un grande entusiasmo eè convinto che la ”fiamma” ...

