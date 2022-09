Marche | Brunetta | “Tragedia che lascia attoniti in un territorio già ferito”

(Di venerdì 16 settembre 2022) ROMA – “Unachein ungià. Sono ore drammatiche quelle che lestanno vivendo. Esprimo il mio profondo cordoglio per le vittime e sono vicino ai familiari e ai soccorritori”. Così sul suo canale Telegram il ministro della pubblica amministrazione, Renato. Intanto e’ salito a 7 morti il bilancio delle vittime dell’alluvione che si è abbattuta nella tarda serata di ieri nelle, più precisamente nella provincia di Ancona. Secondo quanto fa sapere la Protezione civile al lavoro con vigili del fuoco, polizia e Carabinieri quattro vittime si registrano a Ostra, una a Tre Castelli e una a Barbara, dove sono in corso anche le ricerche di tre dispersi. In mattinata il corpo di un uomo è stato ...

