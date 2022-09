(Di venerdì 16 settembre 2022) Il video è stato catturato dalle videocamere interne di unadidel New Messico. Il, in stato di fermo e in attesa di accertamenti, approfittando di un momento di ...

Tiscali Notizie

Il video è stato catturato dalle videocamere interne di una centrale di polizia del New Messico. Il, in stato di fermo e in attesa di accertamenti, approfittando di un momento di distrazione degli agenti se l'è data a gambe levate. L'uomo, fermato a bordo di un camion risultato rubato, è ...Lui e altre otto persone sono state messe sottoperché rei di aver riciclato beni e denaro ... È ampiamente da sottolineare che van Eerd non è considerato il principaledel caso . ... Il sospettato in custodia nella centrale della polizia fugge con le manette ai polsi: il video Il video è stato catturato dalle videocamere interne di una centrale di polizia del New Messico. Il sospettato, in stato di fermo e in attesa ...Una banda. E' il sospetto che gli investigatori dei Carabinieri di Aprilia, insieme ai colleghi di Anzio e alla Squadra Mobile di Roma, starebbero cercando di verificare in merito ad una serie di nume ...