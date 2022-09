Il premier fa e bacchetta. Draghi vara il decreto Aiuti-ter

(Di venerdì 16 settembre 2022) Diciotto mesi di governo, una sfilza di sostegni, sovvenzioni e manovre di bilancio prima per la pandemia, poi per tamponare inflazione e caro bollette (otto decreti solo quest’anno). Con

Soutine17 : RT @ilfoglio_it: Varato il decreto Aiuti-ter. #Draghi fa, bacchetta e conclude il lavoro, ma trova ostacoli leghisti sul Pnrr. Salvini fa… - ilfoglio_it : Varato il decreto Aiuti-ter. #Draghi fa, bacchetta e conclude il lavoro, ma trova ostacoli leghisti sul Pnrr. Salv… - ponzo_luciano : Non vedo l’ora che diventi premier e risolva con la bacchetta magica ogni problema -

Washington, però,Pechino: "Non è il momento" di supportare le politiche di Mosca. E ... segni di tortura su cadaveri 15:21 Putin: impegnati per fine guerra ma Kiev non negozia 15:19...Anche il sostegno che lo stesso Salvini e Giorgia Meloni (con cui chiarisce di avere rapporti 'normali' daa leader di partito) danno al leader ungherese Viktor Orban non piace al presidente ...Il presidente del Consiglio conclude il lavoro, ma trova ostacoli leghisti sul Pnrr. Salvini fa campagna elettorale in Cdm sui balneari ...Illustrando il decreto aiuti ter da circa 14 miliardi varato oggi in Consiglio dei ministri, il premier sottolinea le priorità della sua "agenda sociale", incentrata su "sostegno all'occupazione, alla ...