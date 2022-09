Fanpage, Calenda svela il nome del senatore e chiarisce: «Il molestato è lui e denunciò. Querelerà» (Di venerdì 16 settembre 2022) Al termine di una giornata all’insegna della “caccia all’uomo”, Carlo Calenda svela il mistero del senatore presunto molestatore al centro di una inchiesta di Fanpage, che ha suscitato grande indignazione. Pur non facendo riferimento diretto alla testata è chiaro a cosa si riferisca il leader di Azione, che però, togliendo il velo dal nome del senatore al centro del presunto scandalo, racconta una storia totalmente diversa da quella del giornale. Calenda: «Richetti è parte lesa, una donna lo molesta da mesi» «Da un anno il senatore Richetti – ha fatto sapere Calenda in una nota – ha denunciato alla magistratura e alla polizia postale attività di stalking e minacce riconducibili a una donna già nota alle forze ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 settembre 2022) Al termine di una giornata all’insegna della “caccia all’uomo”, Carloil mistero delpresuntore al centro di una inchiesta di, che ha suscitato grande indignazione. Pur non facendo riferimento diretto alla testata è chiaro a cosa si riferisca il leader di Azione, che però, togliendo il velo daldelal centro del presunto scandalo, racconta una storia totalmente diversa da quella del giornale.: «Richetti è parte lesa, una donna lo molesta da mesi» «Da un anno ilRichetti – ha fatto saperein una nota – ha denunciato alla magistratura e alla polizia postale attività di stalking e minacce riconducibili a una donna già nota alle forze ...

