Dhofar | il paradiso profumato dell’Oman

(Di venerdì 16 settembre 2022) L’Oman è una Paese dolce e moderato, la Capitale Muscat ne è l’esempio perfetto ad anni luce dalle vertiginose città del Golfo tutte vetro ed acciaio. Persino le case sono basse, e i palazzi non superano i due, tre piani, un’edilizia raffinata ingentilita dal rigore di una legge nazionale che impone almeno un elemento della tradizione. Che sia una cupola, un arabesco persiano o un arco ottomano poco importa, la dimensione dell’abitare in Oman è tutt’altra storia, così l’accoglienza in ogni angolo di questo bellissimo Paese, lo sa bene chi ha scoperto il, la parte meridionale affacciata sull’Oceano Indiano. Terra ricca di storia, da sempre crocevia di popoli, un tempo riferimento del commercio dell’incenso e delle spezie, oggi località sempre più amata dai turisti di tutto il mondo che qui trovano una vacanza da “mille e una notte” tra atmosfere affascinanti di ...