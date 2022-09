Credito d’imposta e bonus 150 euro, via libera al Dl Aiuti ter. Ecco le misure (Di venerdì 16 settembre 2022) E' salito a circa 14 miliardi l'ammontare di risorse che il governo ha riservato al cosiddetto Dl Aiuti. Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il provvedimento, che prevede nuovi sostegni per famiglie e imprese. Le risorse contano su 6,2 miliardi che arrivano da maggiori entrate e che si possono utilizzare subito dopo l'autorizzazione del Parlamento. Mario Draghi, spiega che nel Dl Aiuti Ter vi è una norma che prevede per le aziende, per affrontare il caro energia, "prestiti al tasso del Btp senza commissioni aggiuntive agli imprenditori che si presenteranno per il pagamento della bolletta ma anche per il capitale circolante. La garanzia sarà gratuita. Siccome la rateizzazione delle bollette è complicata questo equivalente a una rateizzazione".Credito d'impostaTra le misure, la proroga del ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 16 settembre 2022) E' salito a circa 14 miliardi l'ammontare di risorse che il governo ha riservato al cosiddetto Dl. Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il provvedimento, che prevede nuovi sostegni per famiglie e imprese. Le risorse contano su 6,2 miliardi che arrivano da maggiori entrate e che si possono utilizzare subito dopo l'autorizzazione del Parlamento. Mario Draghi, spiega che nel DlTer vi è una norma che prevede per le aziende, per affrontare il caro energia, "prestiti al tasso del Btp senza commissioni aggiuntive agli imprenditori che si presenteranno per il pagamento della bolletta ma anche per il capitale circolante. La garanzia sarà gratuita. Siccome la rateizzazione delle bollette è complicata questo equivalente a una rateizzazione".d'impostaTra le, la proroga del ...

