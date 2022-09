Cosa prevede il Dl Aiuti ter: bonus una tantum e sconti sulle accise dei carburanti (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Consiglio dei ministri sta esaminando in questo momento il decreto Aiuti ter, con importanti interventi per contrastare il caro energia e sostenere famiglie, imprese e regioni per affrontare il forte aumento delle spese. Oggi alle 15.30 ci sarà la conferenza stampa. Ecco le misure principali L'estensione del credito d’imposta alle piccole imprese per il quarto trimestre 2022. Il meccanismo del credito d’imposta da ottobre varrà quindi per tutte le imprese. Fino al 30 settembre è confermato l’attuale meccanismo, con credito d’imposta al 25 per cento per le imprese energivore e al 15 per cento per le altre imprese con consumo maggiore di 16,5 MW. Per i mesi di ottobre e novembre è previsto un rafforzamento, con soglia del 25 per cento per le imprese energivore e gasivore e al 40 per cento per tutte le imprese che consumano gas; Garanzia statale sui prestiti ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Consiglio dei ministri sta esaminando in questo momento il decretoter, con importanti interventi per contrastare il caro energia e sostenere famiglie, imprese e regioni per affrontare il forte aumento delle spese. Oggi alle 15.30 ci sarà la conferenza stampa. Ecco le misure principali L'estensione del credito d’imposta alle piccole imprese per il quarto trimestre 2022. Il meccanismo del credito d’imposta da ottobre varrà quindi per tutte le imprese. Fino al 30 settembre è confermato l’attuale meccanismo, con credito d’imposta al 25 per cento per le imprese energivore e al 15 per cento per le altre imprese con consumo maggiore di 16,5 MW. Per i mesi di ottobre e novembre è previsto un rafforzamento, con soglia del 25 per cento per le imprese energivore e gasivore e al 40 per cento per tutte le imprese che consumano gas; Garanzia statale sui prestiti ...

Agenzia_Ansa : London Bridge is down. Il Ponte di Londra è crollato. Per la scomparsa di Elisabetta II, il Palazzo ha pronto un pi… - riserbatoe : @Lillyb0971 Chi crede a queste pratiche cosiglio...deve chiedere pochi soldi,fare la prima domanda su situazione g… - stefaniaespos19 : RT @SkyTG24: Il Parlamento Europeo ha approvato la nuova legislazione sul #salariominimo che dovrà essere recepita entro un paio d'anni dai… - volapuma2 : @Fabry0222 Posta in questo modo è veramente squallido, ma fa capire bene cosa prevede per gli indigenti il Terzo Polo, un caz - Scimmiapelatina : @sandrobah @el_marrano Ah ecco E per il 40 cosa prevede il mago? -