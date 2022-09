Braun Strowman: “Non tradirò mai la WWE” (Di venerdì 16 settembre 2022) Sotto la gestione di Triple H molte cose in casa WWE stanno cambiando. Stiamo assistendo a molteplici ritorni tra i quali spiccano quelli di Gargano e Strowman e a quanto pare molti di essi sono ancora “in store”. Il secondo, è tornato in pompa magna e a detta sua, oltre la sua federazione e la WWE, non avrà mai voglia di indossare gli stivali per qualsiasi altra compagine. The monster is home “Quando io e i miei agenti parlavamo nelle interviste ci prendevano per pazzi. Ho sempre detto di voler rimanere fedele alla WWE. Nel mio periodo off mi sono concentrato su me stesso, sulla mia federazione CYN dando opportunità ai giovani talenti di allenarsi professionalmente. Ed eccoci qui, il mostro è a casa”. Leggi su zonawrestling (Di venerdì 16 settembre 2022) Sotto la gestione di Triple H molte cose in casa WWE stanno cambiando. Stiamo assistendo a molteplici ritorni tra i quali spiccano quelli di Gargano ee a quanto pare molti di essi sono ancora “in store”. Il secondo, è tornato in pompa magna e a detta sua, oltre la sua federazione e la WWE, non avrà mai voglia di indossare gli stivali per qualsiasi altra compagine. The monster is home “Quando io e i miei agenti parlavamo nelle interviste ci prendevano per pazzi. Ho sempre detto di voler rimanere fedele alla WWE. Nel mio periodo off mi sono concentrato su me stesso, sulla mia federazione CYN dando opportunità ai giovani talenti di allenarsi professionalmente. Ed eccoci qui, il mostro è a casa”.

worldofmauro : New Post: Braun Strowman parla del suo ritorno in WWE - SpazioWrestling : Chi se lo aspettava? Che messaggio d'amore di Braun Strowman alla WWE #BraunStrowman #WWE - Jessica59223574 : RT @WWEItalia: ?? @otiswwe subisce una PowerBomb da Braun Strowman. ?? @RondaRousey vince il Fatal 5-Way Elimination Match con in palio un in… - rondajeanrousey : RT @WWEItalia: ?? @otiswwe subisce una PowerBomb da Braun Strowman. ?? @RondaRousey vince il Fatal 5-Way Elimination Match con in palio un in… - PaulDua39030804 : RT @WWEItalia: ?? @otiswwe subisce una PowerBomb da Braun Strowman. ?? @RondaRousey vince il Fatal 5-Way Elimination Match con in palio un in… -

Braun Strowman è tornato in WWE, seminato il caos a Raw Continua la lista dei grandi ritorni in WWE grazie a Triple H al comando. Dopo Bayley, Dakota Kai, Iyo Sky, gli Hit Row, Karrion Kross e Jonny Gargano, adesso è toccato a Braun Strowman. Il colosso del ring è tornato nella puntata di Raw di lunedì sera , interrompendo un match di coppia valido per decretare i nuovi sfidanti. Il suo possibile ritorno era stato ... WWE a Cardiff, annunciato il nome del Premium Live Event Fury ha fatto il suo debutto sui ring della WWE in occasione di Crown Jewel , evento andato in scena in Arabia Saudita nel 2019, dove ha sconfitto per count - out Braun Strowman. Staremo anche a ... The Shield Of Wrestling Braun Strowman: “Non tradirò mai la WWE” Sotto la gestione di Triple H molte cose in casa WWE stanno cambiando. Stiamo assistendo a molteplici ritorni tra i quali spiccano quelli di Gargano e Strowman e a quanto pare molti di essi sono ancor ... Braun Strowman ha pianto per il ritorno in WWE Braun Strowman ha svelato ad After The Bell di essersi isolato e aver pianto dopo essere ufficialmente tornato in WWE. Continua la lista dei grandi ritorni in WWE grazie a Triple H al comando. Dopo Bayley, Dakota Kai, Iyo Sky, gli Hit Row, Karrion Kross e Jonny Gargano, adesso è toccato a. Il colosso del ring è tornato nella puntata di Raw di lunedì sera , interrompendo un match di coppia valido per decretare i nuovi sfidanti. Il suo possibile ritorno era stato ...Fury ha fatto il suo debutto sui ring della WWE in occasione di Crown Jewel , evento andato in scena in Arabia Saudita nel 2019, dove ha sconfitto per count - out. Staremo anche a ... Braun Strowman cuore tenero: "Ho pianto per il ritorno in WWE" Sotto la gestione di Triple H molte cose in casa WWE stanno cambiando. Stiamo assistendo a molteplici ritorni tra i quali spiccano quelli di Gargano e Strowman e a quanto pare molti di essi sono ancor ...Braun Strowman ha svelato ad After The Bell di essersi isolato e aver pianto dopo essere ufficialmente tornato in WWE.