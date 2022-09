Beppe Vessicchio, non lo vedremo più in Rai: cos’è successo (Di venerdì 16 settembre 2022) Ci sarebbero dei disaccordi tra il maestro Beppe Vessicchio e la Rai. Il musicista diventato un’icona del Festival di Sanremo ha dei conti in sospeso con Viale Mazzini per una questione che riguarda i cosiddetti diritti connessi. Il problema di Beppe Vessicchio con la Rai Cosa sono i diritti connessi? Sono i diritti che scattano a favore del produttore e dell’interprete quando si diffonde la registrazione di un brano. Vessicchio ha chiesto il pagamento ma la tv pubblica non gliel’ha accordato. “Ho composto le musiche della trasmissione La prova del cuoco fin dalla prima edizione. Tutta la produzione musicale e le registrazioni che sono state utilizzate in quel programma, è stata da me interamente realizzata e in piena autonomia”, ha racconta Vessicchio al Fatto Quotidiano. La Rai non ... Leggi su tvzap (Di venerdì 16 settembre 2022) Ci sarebbero dei disaccordi tra il maestroe la Rai. Il musicista diventato un’icona del Festival di Sanremo ha dei conti in sospeso con Viale Mazzini per una questione che riguarda i cosiddetti diritti connessi. Il problema dicon la Rai Cosa sono i diritti connessi? Sono i diritti che scattano a favore del produttore e dell’interprete quando si diffonde la registrazione di un brano.ha chiesto il pagamento ma la tv pubblica non gliel’ha accordato. “Ho composto le musiche della trasmissione La prova del cuoco fin dalla prima edizione. Tutta la produzione musicale e le registrazioni che sono state utilizzate in quel programma, è stata da me interamente realizzata e in piena autonomia”, ha raccontaal Fatto Quotidiano. La Rai non ...

