Bella Ciao, Eros Ramazzotti difende Laura Pausini: 'Ha fatto bene a non cantarla' (Di venerdì 16 settembre 2022) Il cantante, a Siviglia per l'anteprima del suo nuovo tour, ha risposto alle domande dei giornalisti: 'Noi artisti non facciamo politica, facciamo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Il cantante, a Siviglia per l'anteprima del suo nuovo tour, ha risposto alle domande dei giornalisti: 'Noi artisti non facciamo politica, facciamo ...

rulajebreal : “Bella Ciao' non è una canzone politica bensì un inno alla resistenza Antifascista. Dovrebbe essere motivo di orgog… - pif_iltestimone : Pensare di non cantare 'Bella Ciao', per non voler prendere posizione, è una gran minchiata. Quando ti rifiuti di c… - matteosalvinimi : Insulti a Laura #Pausini che “osa” non cantare Bella Ciao in tivù. Insulti a Selvaggia Roma che “osa” difendere il… - IlCastiga : RT @Adnkronos: Eros Ramazzotti: 'Bella Ciao? #LauraPausini ha fatto bene'. - puddu_giuseppe : @confundustria Effettivamente Bella Ciao è divisiva, da una parte i fascionazisti con i cerebro-lessi dalla altra il resto del mondo -