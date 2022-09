Allegri esonerato subito? C’è già il sostituto, è un italiano all’estero (Di venerdì 16 settembre 2022) Max Allegri è sempre più sulla graticola e i tifosi della Juve non hanno più pazienza, per questo motivo sembra prossimo all’esonero. In questa stagione la Juventus avrebbe dovuto cambiare marcia rispetto al passato, invece la situazione si sta facendo ancora una volta sempre più complicata, per questo motivo si sta cercando una soluzione, con il cambio di Max Allegri che non è più da escludere. LaPresseL’entusiasmo attorno al ritorno di Massimiliano Allegri è svanito davvero in brevissimo tempo, con il tecnico toscano che è passato da essere osannato e amato, a essere completamente ripudiato dal popolo bianconero. L’inizio di stagione è stato un vero e proprio disastro su tutta la linea, con due sole vittorie in sette partite, molti pareggi acciuffati per miracolo e una Champions League che vede Madama per la prima volta nella sua ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 16 settembre 2022) Maxè sempre più sulla graticola e i tifosi della Juve non hanno più pazienza, per questo motivo sembra prossimo all’esonero. In questa stagione la Juventus avrebbe dovuto cambiare marcia rispetto al passato, invece la situazione si sta facendo ancora una volta sempre più complicata, per questo motivo si sta cercando una soluzione, con il cambio di Maxche non è più da escludere. LaPresseL’entusiasmo attorno al ritorno di Massimilianoè svanito davvero in brevissimo tempo, con il tecnico toscano che è passato da essere osannato e amato, a essere completamente ripudiato dal popolo bianconero. L’inizio di stagione è stato un vero e proprio disastro su tutta la linea, con due sole vittorie in sette partite, molti pareggi acciuffati per miracolo e una Champions League che vede Madama per la prima volta nella sua ...

