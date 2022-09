Supertruffa a Siena | si spaccia per Keanu Reeves e ruba quasi 20mila a un sessantenne

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 15 settembre 2022) Siper20.000 euro a un 60enne di. Credendo di essere realmente in contatto con la star di Hollywood, l’uomo ha pagato l’ingente somma per sbloccare un pacco dono che l’attore canadese gli avrebbe dovuto mandare, compreso un anello con brillanti. L’uomo, vittima della truffa, credeva di essere entrato in contatto concon cui aveva iniziato scambiarsi messaggi via chat. Pensava di aver creato un vero e proprio legame con il protagonista di “Matrix” e “Piccolo Buddha”: da novembre 2020 fino a febbraio 2021 il senese si sarebbe sentitoquotidianamente con il presunto attore. Addirittura i truffatori utilizzavano la tecnologia del deepfake per “impersonare”e farsi vedere dal 60enne. La procedura per ...