Silvia Toffanin vittima di una tragedia che la porta ancora a soffrire: “ho attraversato momenti difficili” (Di giovedì 15 settembre 2022) Silvia Toffanin, nota conduttrice televisiva, qualche giorno fa si è lasciata andare ad una confessione parecchio personale che ha particolarmente emozionato e commosso il suo pubblico. Ha, infatti, raccontato di una perdita molto sofferta e mai del tutto superata. Scopriamo cosa è successo e i dettagli di quanto dichiarato dalla padrona di casa di Verissimo. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 15 settembre 2022), nota conduttrice televisiva, qualche giorno fa si è lasciata andare ad una confessione parecchio personale che ha particolarmente emozionato e commosso il suo pubblico. Ha, infatti, raccontato di una perdita molto sofferta e mai del tutto superata. Scopriamo cosa è successo e i dettagli di quanto dichiarato dalla padrona di casa di Verissimo. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

trash_italiano : Sarà Silvia Toffanin a condurre la telecronaca dei funerali della Regina Elisabetta il 19 settembre su Canale 5 [fonte: TvBlog] - Canelcuore : RT @Canale5Tv: In attesa della nuova Fiction di Canale5, #ViolaComeIlMare che partirà venerdì 30 settembre in prima serata, a Verissimo arr… - Irisy88741043 : RT @Canale5Tv: In attesa della nuova Fiction di Canale5, #ViolaComeIlMare che partirà venerdì 30 settembre in prima serata, a Verissimo arr… - NaghmehDar : RT @Canale5Tv: In attesa della nuova Fiction di Canale5, #ViolaComeIlMare che partirà venerdì 30 settembre in prima serata, a Verissimo arr… - CY_mybreath : RT @Canale5Tv: In attesa della nuova Fiction di Canale5, #ViolaComeIlMare che partirà venerdì 30 settembre in prima serata, a Verissimo arr… -