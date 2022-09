Sarri: ''Crollo mentale, c'è un germe nello spogliatoio'' (Di giovedì 15 settembre 2022) Le parole di Maurizio Sarri dopo la sconfitta per 5 - 1 contro il Midtjylland nella seconda giornata di Europa ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 15 settembre 2022) Le parole di Mauriziodopo la sconfitta per 5 - 1 contro il Midtjylland nella seconda giornata di Europa ...

infoitsport : Da Roma rivelano: 'Crollo emotivo di Sarri, vuole dimettersi da allenatore della Lazio'. Interviene Lotito - MatteoFarakar : #Lotito '...E pensare che anche stavolta, per motivare tutti, avevo pagato pure gli stipendi di ottobre in anticipo… - infoitsport : Lazio, 'crollo emotivo' per Maurizio Sarri: indiscrezioni inquietanti sul mister - LALAZIOMIA : Crollo emotivo di Sarri: riflette sulle dimissioni da allenatore della Lazio, si muove Lotito - matteo_nelli : RT @SteGabri: @StefaniaStefyss @forumJuventus -> la juve fa 5 pnt in 8 gare, crollo totale e lo scudetto lo vinciamo solo xkè abbiamo tanto… -